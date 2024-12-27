Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 776 подписчиков

"Финляндию искалечат "Орешниками": Профессор Малинен дал прогноз о войне финнов и шведов с русскими

"Финляндию искалечат "Орешниками": Профессор Малинен дал прогноз о войне финнов и шведов с русскими

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен дал свой прогноз о войне России с НАТО. Финны и шведы как члены Альянса в этом случае также будут воевать с русскими.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИМ
Ильдус Мамлеев
Так не лезьте пидорасы воевать с русскими и будет вам сшастье!
Ответить
23 час.

Картина дня

наверх