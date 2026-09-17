«Оренбургнефть» - в числе победителей конкурса «Лидер экономики Оренбуржья»

«Оренбургнефть», ключевой актив «Роснефти» в Приволжском федеральном округе, вновь признана лучшей в номинации «Организация высокой социальной эффективности» ежегодного областного конкурса «Лидер экономики Оренбуржья».
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