«Все сирийское оружие имеет российское происхождение»: новые власти в Дамаске не хотят российского ухода из Сирии Новые власти Сирии не хотят ухода России из страны.
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«Все сирийское оружие имеет российское происхождение»: новые власти в Дамаске не хотят российского ухода из Сирии Новые власти Сирии не хотят ухода России из страны.
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