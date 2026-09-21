СИП отменил лицензию "Биохимика" на препарат с флураланером в пользу оригинатора

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отменил решение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции, обязавших японскую Nissan Chemical Corporation и нидерландскую Intervet International (является частью MSD Animal Health, глобального ветеринарного подразделения корпорации Merck&Co) предоставить российскому «Биохимику» (входит в группу компаний «Промомед») принудительную лицензию на производство ветеринарного препарата на основе флураланера, то есть аналога «Бравекто».
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