«Красный треугольник» признали объектом культурного наследия

Промышленный комплекс на набережной Обводного канала включили в соответствующий реестр. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) включил промышленный комплекс «Красный треугольник» на набережной Обводного Канала в реестр объектов культурного наследия.