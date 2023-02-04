«Красный треугольник» признали объектом культурного наследия

Промышленный комплекс на набережной Обводного канала включили в соответствующий реестр. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) включил промышленный комплекс «Красный треугольник» на набережной Обводного Канала в реестр объектов культурного наследия.
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