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Новая 3D COF структура настраивает пористые материалы для батарей

Новая 3D COF структура настраивает пористые материалы для батарей

Международная исследовательская группа синтезировала и впервые охарактеризовала с помощью электронной дифракции трёхмерный ковалентный органический каркас (COF) с боратными связями — TCTP-COF с топологией nbo.

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