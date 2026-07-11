Новая 3D COF структура настраивает пористые материалы для батарей

Международная исследовательская группа синтезировала и впервые охарактеризовала с помощью электронной дифракции трёхмерный ковалентный органический каркас (COF) с боратными связями — TCTP-COF с топологией nbo.
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