14 человек, которые не смолчали, а дали отпор обидчикам

Нам кажется, что уметь вовремя осадить наглеца — это очень важный навык. Задним умом мы все крепки, придумывая остроумные ответы в 3 часа ночи в кровати, а вот сразу взять и поставить на место хамоватую бабуську в автобусе или «яжематерь» в очереди — это круто.
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