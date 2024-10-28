14 человек, которые не смолчали, а дали отпор обидчикам

Нам кажется, что уметь вовремя осадить наглеца — это очень важный навык. Задним умом мы все крепки, придумывая остроумные ответы в 3 часа ночи в кровати, а вот сразу взять и поставить на место хамоватую бабуську в автобусе или «яжематерь» в очереди — это круто.