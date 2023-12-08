Бастрыкин: СК завел 773 дела о злоупотреблениях при реализации нацпроектов

Сотрудники СКР завели 773 уголовных дел по выявленным фактам злоупотреблений в ходе реализации нацпроектов и федеральных программ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского Следственного комитета Александра Бастрыкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии