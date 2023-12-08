Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 973 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Это родственники французских клопов! Конец финам!YLE: в Финляндии ...
  • Александр Макеев
    Слабый интеллект.  Ограниченная интеллектуальная функциональность. Примитивная функциональность интеллекта. Незрелый ...В Госдуму внесли ...
  • Влад Владимиров
    Но, ведь, с подобной то фамилией эта его идея  сразу же обречена тут, увы, на провал... Писториус вообразил себя там ...Welt: план Пистор...

Бастрыкин: СК завел 773 дела о злоупотреблениях при реализации нацпроектов

Бастрыкин: СК завел 773 дела о злоупотреблениях при реализации нацпроектов

Сотрудники СКР завели 773 уголовных дел по выявленным фактам злоупотреблений в ходе реализации нацпроектов и федеральных программ, сообщает ТАСС со ссылкой на главу российского Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх