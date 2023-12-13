Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге нового премьер-министра Дональда Туска, сообщает Радио Sputnik .
Дональд Туск официально стал премьер-министром Польши
Комментарии
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фарид сабиров
Если фамилия тусклый о каком светлом будущем может идти речь , одно радует не тухлый , хотя вони конечно много от них , может все же фамилия не правильная ????
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17 час.
Надежда
От смены фамилий в подляндии отношения с Россией не изменятся...
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6 час.
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