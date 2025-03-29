Природа зла такова, что оно, обладая множеством форм, неизбежно саморазоблачается при создании определенных условий.
"Свобода не бесплатна": США заставляют Украину выплатить контрибуцию
Комментарии
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Алексей
Кто автор этой статьи? Давай к хохлам тоже.бредятина
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8 час.
Лариса
Какааая забота о наших правах и свободах. Мы ими довольны, и уважаем и доверяем своему президенту и довольны строительством нашего государства, и видим перспективы его развития, и будем защищать свою страну и свои права и свободы от таких идиотов, как вы. Оглянись на свои свободы
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7 час.
Л
Лариса
Ваши свободы - умирать за чужие ценности не имея никаких собственных прав, а ещё право сильного грабить менее удачливого, доносить на соседа, учить детей ненависти, искажать историю, а ещё копать Черное море, Еще продавать народные богатства чтобы горстка уродов не потеряла наворованные виллы и счета в банках по всему миру
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7 час.
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