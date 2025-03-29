"Свобода не бесплатна": США заставляют Украину выплатить контрибуцию

Лариса

Какааая забота о наших правах и свободах. Мы ими довольны, и уважаем и доверяем своему президенту и довольны строительством нашего государства, и видим перспективы его развития, и будем защищать свою страну и свои права и свободы от таких идиотов, как вы. Оглянись на свои свободы