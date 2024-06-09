Россия и Судан заявили о готовности заключить сделку по базе в Красном море

Ясир Аль-Атта (Yasser Al-Atta), член переходного Суверенного совета Судана и заместитель главнокомандующего вооруженными силами страны, заявил, что Москва обратилась к Хартуму с просьбой о создании пункта материально-технического обеспечения в Красном море в обмен на поставку оружия и боеприпасов и что соглашения будут подписаны в ближайшее время.
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