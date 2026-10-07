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Царьград

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Почему 40-летняя Надежда Михалкова тайно вышла замуж за губернатора Югры и родила дочь? Беременная Кравец объяснила

Почему 40-летняя Надежда Михалкова тайно вышла замуж за губернатора Югры и родила дочь? Беременная Кравец объяснила

Актриса Надежда Михалкова стала мамой в третий раз, но беременность смогла сохранить в тайне. Лишь после крестин дочери выяснилось, что знаменитость вышла замуж и в семье пополнение.

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