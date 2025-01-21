Conversation: мытье волос в парикмахерской может привести к инсульту

Посещение салона красоты обычно ассоциируется с расслаблением и уходом за собой. Однако редкое состояние, известное как синдром инсульта в салоне красоты, может превратить обычное мытье головы в потенциально опасное для жизни событие.
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