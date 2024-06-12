Путин смягчил наказание за нарушение авторских прав

Закон внёс изменения в статью 146 УК РФ, которая посвящена нарушению авторских и смежных прав. Так, нарушением крупного размера теперь считается, если стоимость экземпляров произведений, фонограмм или прав превышает 500 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии