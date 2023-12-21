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Любимова исполнит мечты двух девочек в рамках акции "Елка желаний"

Министр культуры РФ Ольга Любимова исполнит две мечты девочек в рамках акции "Елка желаний". Глава ведомства сняла два шара с дерева, в них оказались просьбы двух девочек: 9-летней Маргариты из Ульяновской области, которая хотела попасть в лагерь "Артек" и 13-летней Инги из Салехарда.

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