Зачем Киеву 60-дневное перемирие: Военные аналитики назвали главные причины. Москва не может этого допустить

Военные аналитики назвали ключевые причины, по которым Киеву выгодно 60-дневное прекращение огня. Пауза даст Зеленскому новый шанс.
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