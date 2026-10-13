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Царьград

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70-летний кубанец лишился Daewoo Nexia за пьяную езду

70-летний кубанец лишился Daewoo Nexia за пьяную езду

Суд в Калининском районе Кубани назначил 70-летнему местному жителю 420 часов обязательных работ и на два года лишил его водительских прав за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.

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