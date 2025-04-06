Железобетонные столбы для забора своими руками

Железобетонные столбы используются при подвязке винограда, малины и прочих растений. При наличии большого сада их необходимо достаточно много, поэтому более выгодно делать столбики своими руками, чем покупать.
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