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Железобетонные столбы для забора своими руками

Железобетонные столбы для забора своими руками

Железобетонные столбы используются при подвязке винограда, малины и прочих растений. При наличии большого сада их необходимо достаточно много, поэтому более выгодно делать столбики своими руками, чем покупать.

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