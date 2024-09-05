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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Пак: «Основная проблема проведения зимних соревнований в Красноярске – логистика»

С 6 по 8 сентября в Красноярске пройдет этап Кубка Содружества, с 12 по 15 сентября – летний чемпионат России.

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