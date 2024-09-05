Александр Пак: «Основная проблема проведения зимних соревнований в Красноярске – логистика»

С 6 по 8 сентября в Красноярске пройдет этап Кубка Содружества, с 12 по 15 сентября – летний чемпионат России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Атланта» не указала флаг России рядом с фото Миранчука перед матчем с «Шарлотт». Аккаунт сборной России ответил: « Вы потеряли что-то важное»
- Бадоса о реакции людей на вылет Алькараса с US Open: «Критика меня очень удивляет, потому что все мы люди, любой может проиграть в любом круге»
- Алина Загитова: «Красивой быть – это тоже работа, за собой надо ухаживать. Хотя бы кремчиком намазаться, в душ сходить. Это полезно»
Свежие комментарии