Бесполезные вещи в доме, которые только занимают место

Рассказываем, как дать ненужным вещам вторую жизнь и навести порядок в доме. Если вы замечали, что даже после генеральной уборки в доме все равно есть ощущение беспорядка — дело может быть в груде ненужных вещей.
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