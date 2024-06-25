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Царьград

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В Москве вручили обновленную версию театральной премии "Золотая маска"

В Москве вручили обновленную версию театральной премии "Золотая маска"

На сцене Театра Вахтангова самую престижную театральную награду страны вручал председатель СТД Владимир Машков.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
Развлекаемся, война же далеко
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17 час.

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