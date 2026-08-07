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Андрей Фурсенко: вокруг ИИ много ажиотажа, опасного для развития человека

Андрей Фурсенко: вокруг ИИ много ажиотажа, опасного для развития человека

Андрей Фурсенко, помощник президента России и председатель попечительского совета Российского научного фонда (РНФ), в интервью РИА Новости рассказал о роли искусственного интеллекта (ИИ) в современном мире и научно-технологическом развитии страны.

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