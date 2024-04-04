Daily Mirror: британский крысолов нашел крысу размером с собаку

Профессиональный эксперт по борьбе с крысами из Англии предупредил о более крупных и умных крысах. Как сообщает Daily Mail, Киран Сэмплер, 20-летний бывший спортсмен, ставший ловцом крыс, с 2018 года учит своих терьеров Поппи и Пенни ловить грызунов.