HR-эксперт Звонарева: нельзя полагаться полностью на ИИ при составлении резюме

Сегодня наблюдается тренд, при котором соискатели, обладающие навыками работы с различными инструментами искусственного интеллекта и интегрирующие их в свою деятельность, получают больше возможностей на рынке труда, рассказала "Газете.
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