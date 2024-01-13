Российский паспорт занял 51-е место в рейтинге привлекательности

Российский паспорт опустился на 51-е место в рейтинге консалтинговой компании Henley & Partners. Индекс паспортов ранжирует страны по количеству безвизовых направлений, доступных гражданам для посещения, опираясь на данные Международной ассоциации воздушного транспорта.
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