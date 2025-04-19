Ради нового аэропорта «Омск-Фёдоровка» планируют реконструировать окружную дорогу «Федоровка – Александровка» со строительством кольцевой развязки.
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Ради нового аэропорта «Омск-Фёдоровка» планируют реконструировать окружную дорогу «Федоровка – Александровка» со строительством кольцевой развязки.