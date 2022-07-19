Путин назвал ошибкой пренебрежение Европы к традиционным источникам энергии

Глава Российской Федерации Владимир Путин пояснил ошибку европейских стран в сфере энергетики и обозначил таковой пренебрежительное отношение к традиционным источникам энергии, а также сделанную ставку на альтернативные источники энергоресурсов.
Глава Российской Федерации Владимир Путин пояснил ошибку европейских стран в сфере энергетики и обозначил таковой пренебрежительное отношение к традиционным источникам энергии, а также сделанную ставку на альтернативные источники энергоресурсов.
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