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Уголовное дело завели после нападения на 14-летнего мальчика в Мытищах

Уголовное дело завели после нападения на 14-летнего мальчика в Мытищах

После избиения школьнику диагностировали серьёзную травму головы.Правоохранительные органы завели уголовное дело после нападения на 14-летнего мальчика в Мытищах.

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