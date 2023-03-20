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«Главком»: почти 10 тысяч уехавших из Украины призывников не вернулись обратно

«Главком»: почти 10 тысяч уехавших из Украины призывников не вернулись обратно

Временная следственная комиссия Верховной рады обнародовала отчет, согласно которому 9373 мужчины призывного возраста покинули Украину и не вернулись обратно Это почти 11% всех, кто получил разрешение на выезд, сообщило местное издание «Главком».

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