Милые ежики, колодец и другие. Педиатр предупредил об опасностях на даче

Планируя выезд на дачу с ребенком, важно заранее оценить обстановку и свести риски к минимуму. Казалось бы, какие опасности могут быть на своей родной даче? Про клещей и гадюк помнят многие, но на садовом участке есть и много других, в том числе менее очевидных на первый взгляд угроз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии