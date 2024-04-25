Милые ежики, колодец и другие. Педиатр предупредил об опасностях на даче

Планируя выезд на дачу с ребенком, важно заранее оценить обстановку и свести риски к минимуму. Казалось бы, какие опасности могут быть на своей родной даче? Про клещей и гадюк помнят многие, но на садовом участке есть и много других, в том числе менее очевидных на первый взгляд угроз.