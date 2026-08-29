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Мировое обозрение

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Боярский рассказал о ситуации с «Википедией»

Боярский рассказал о ситуации с «Википедией»

Депутат Госдумы Сергей Боярский фактически признал то, о чем давно догадывались пользователи: против «Википедии» у России нет работающих инструментов, кроме штрафов.

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