В Рязани запретят электросамокаты на десяти улицах до 10 мая

Ограничение введут с 18:00 8 мая до 6:00 10 мая. Проезд и размещение СИМ будет запрещено по следующим адресам: улица Вокзальная; Первомайский проспект; площадь Ленина; улица Соборная; улица Кольцова; улица Краснорядская; Соборная площадь; улица Почтовая; Кремлевский сквер и на Лыбедский бульвар.