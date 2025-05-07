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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани запретят электросамокаты на десяти улицах до 10 мая

В Рязани запретят электросамокаты на десяти улицах до 10 мая

Ограничение введут с 18:00 8 мая до 6:00 10 мая. Проезд и размещение СИМ будет запрещено по следующим адресам: улица Вокзальная; Первомайский проспект; площадь Ленина; улица Соборная; улица Кольцова; улица Краснорядская; Соборная площадь; улица Почтовая; Кремлевский сквер и на Лыбедский бульвар.

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