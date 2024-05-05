В России появилась первая дорожная карта по ИИ. Для специалистов по инфобезопасности

В РФ представлена первая дорожная карта по искусственному интеллекту и сопутствующим технологиям для специалистов по информационной безопасностиДорожную карту по ИИ представил автор блога PWN AI Артем Семенов совместно с группой исследователей информационной безопасности.
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