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Крымская газета

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Спас тысячи жизней, получил ранение и вернулся на передовую на костылях: история военврача с позывным Сибирь

Спас тысячи жизней, получил ранение и вернулся на передовую на костылях: история военврача с позывным Сибирь

Виталий – прекрасный военврач, хотя ему всего 29 лет. Честно признаётся, что обожает свою работу и подвигом её не считает.

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