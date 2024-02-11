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Для чего немцы строят автобусные остановки, куда никогда не приезжает транспорт

Для чего немцы строят автобусные остановки, куда никогда не приезжает транспорт

В разных странах мира можно найти множество удивительных мест, назначение которых с первого раза не понять.

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Комментарии
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Светлана Рыбчинская
Грустно,но молодцы,мудрое решение👍
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6 час.
Laralaram
Живу в Германии 33 года и ни разу не видела таких остановок
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4 час.
F I
А нам бы не помешали просто оборудованные  остановки там ,где общ. транспорт останавливается.... В Саратове тьма таких мест где в ожидании стоит народ и под палящим солнцем ( летом до +55, дальше у нас в кв. за окном термометр зашкаливает ) и в дождь и в снег, в мороз  и в ветер - Засратов рулит в городе Саратове
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2 час.

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