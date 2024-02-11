Для чего немцы строят автобусные остановки, куда никогда не приезжает транспорт

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А нам бы не помешали просто оборудованные остановки там ,где общ. транспорт останавливается.... В Саратове тьма таких мест где в ожидании стоит народ и под палящим солнцем ( летом до +55, дальше у нас в кв. за окном термометр зашкаливает ) и в дождь и в снег, в мороз и в ветер - Засратов рулит в городе Саратове