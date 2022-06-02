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США предложили Саудовской Аравии исключить РФ из ОПЕК+

США предложили Саудовской Аравии исключить РФ из ОПЕК+

США предложили Саудовской Аравии нарастить поставки нефти в Евросоюз (ЕС) и исключить РФ из сделки.США предложили Саудовской Аравии нарастить поставки нефти в Евросоюз (ЕС) и исключить РФ из сделки ОПЕК+ в обмен на разблокировку поставок вооружений.

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