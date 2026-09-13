ФК «Барселона» обыграл «Леванте» в матче чемпионата Испании по футболу

В Валенсии завершился матч пятого тура чемпионата Испании по футболу. «Барселона» одержала победу над «Леванте» со счетом 4:2, сообщил «Матч ТВ» .
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