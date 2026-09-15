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Мировое обозрение

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Япония захотела вернуть безвизовые поездки на Курилы

Япония захотела вернуть безвизовые поездки на Курилы

Токио вновь поднимает тему гуманитарных поездок на Южные Курилы. Японское посольство в Москве заявило, что рассчитывает на скорейшее возобновление визитов своих граждан на четыре острова без оформления виз.

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