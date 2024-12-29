Оператор БПЛА рассказал, как выбил группу ВСУ из многоэтажки в Курахово

Оператор БПЛА с позывным Печорин рассказал, как группа украинских военных была вынуждена на протяжении шести часов укрываться от атаки со стороны ВС РФ в трансформаторной будке на территории Курахово в ДНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии