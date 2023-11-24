Коммунальные службы приступили к уборке последствий ночного снегопада в Лобне

Коммунальные службы устраняют последствия ночного снегопада в Лобне с самого утра. Для этого на линию вывели 11 единиц спецтехники МКУ «Управление по работе с территориями» и пять мобильных бригад сотрудников.
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