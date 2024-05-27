Парликов: Турция может стать для Приднестровья альтернативным маршрутом поставок газа

Молдавские власти объявили, что работают над логистикой на случай остановки транзита через Украину.В случае, если поставки русского газа через Украину в Приднестровье станут невозможны, территория Турции может стать новым маршрутом доставки газа для Тирасполя.
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