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Царьград

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Парликов: Турция может стать для Приднестровья альтернативным маршрутом поставок газа

Парликов: Турция может стать для Приднестровья альтернативным маршрутом поставок газа

Молдавские власти объявили, что работают над логистикой на случай остановки транзита через Украину.В случае, если поставки русского газа через Украину в Приднестровье станут невозможны, территория Турции может стать новым маршрутом доставки газа для Тирасполя.

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