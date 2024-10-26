Мужчина пытается увести жену друга (Copilot) По крайней мере, если речь заходит о борьбе за женщину, а не против неё.
Мужской солидарности не существует
Комментарии
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Анатолий Справедливый
Известная ошибка, судить о мужчинах по себе. 🤡 Это у женщин коллективный разум и поэтому, они все более, или менее одинаковы. Мужчины, все разные.
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19 час.
А
Алексей
"Подобное притягивает подобное" - закон Творца Вселенной. Автор пишет о непорядочных мужчинах намекая, что все такие. Такие те, которые его окружают потому, что он сам такой. Изменится к лучшему и окружение тоже изменится.
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6 час.
Майя Majesty
Это кто вам такую ересь высказал?
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6 час.
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