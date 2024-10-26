Мужской солидарности не существует

Известная ошибка, судить о мужчинах по себе. 🤡 Это у женщин коллективный разум и поэтому, они все более, или менее одинаковы. Мужчины, все разные.

А

Алексей

"Подобное притягивает подобное" - закон Творца Вселенной. Автор пишет о непорядочных мужчинах намекая, что все такие. Такие те, которые его окружают потому, что он сам такой. Изменится к лучшему и окружение тоже изменится.