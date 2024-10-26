ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Воробей
    Скорее разобрался, в первую очередь в мировоззренческом аспекте, что лежит в основе состояния всего внутреннего мира.«Нужно женщину ло...
  • Майя Majesty
    Это кто вам такую ересь высказал?Мужской солидарно...
  • Алексей
    "Подобное притягивает подобное" - закон Творца Вселенной. Автор пишет о непорядочных мужчинах намекая, что все такие....Мужской солидарно...

Мужской солидарности не существует

Мужской солидарности не существует

Мужчина пытается увести жену друга (Copilot) По крайней мере, если речь заходит о борьбе за женщину, а не против неё.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Справедливый
Известная ошибка, судить о мужчинах по себе. 🤡 Это у женщин коллективный разум и поэтому, они все более, или менее одинаковы. Мужчины, все разные.
Ответить
19 час.
А
Алексей
&quot;Подобное притягивает подобное&quot; - закон Творца Вселенной. Автор пишет о непорядочных мужчинах намекая, что все такие. Такие те, которые его окружают потому, что он сам такой. Изменится к лучшему и окружение тоже изменится.
Ответить
6 час.
Майя Majesty
Это кто вам такую ересь высказал?
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх