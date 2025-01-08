Бутан принимает криптовалюту для стратегических резервов

В смелом шаге Бутан принял криптовалюту как часть своей стратегической резервной стратегии. В частности, Gelephu Awareness City (GMC) официально обозначил биткоин, Ethereum и BNB как ключевые резервные активы, позиционируя себя среди избранной группы регионов мира, которые принимают цифровые валюты в этом качестве.