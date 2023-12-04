# Чернильница В завершении недели ещё одна удивительная история культурного обмена и демонстрации красивых древних традиций от наших братских народов.
Неадекватный, но незаменимый камазист преследовал подростков, в итоге отправив их в больницу
Комментарии
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Петр Ermish
Наверное нужно вернуть 80- 90 годы! В то время чурки не зависимо от национольности после вечерних сумерек сидели по домам( съёмным) и боялись выходить из дома( съёмного) ибыл порядок,и не было безпредела! А за беспредел в России отвечали даже очень уважаимые диаспоры!!!
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22 мин.
Петр Ermish
Наверное нужно вернуть 80- 90 годы! В то время чурки не зависимо от национольности после вечерних сумерек сидели по домам( съёмным) и боялись выходить из дома( съёмного) ибыл порядок,и не было безпредела! А за беспредел в России отвечали даже очень уважаимые диаспоры!!!
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22 мин.
Юрий Белов
Эту чёрную чуму - кто ни будь/когда ни будь остановит ? Или мы все будем въябывать , что бы загорелым тут комфортно жилось ? Интересно а наш Президент знает , что творят чёрные приблуды над его согражданами в своей же стране ?
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13 мин.
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