Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 049 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Алексеенко
    Лукошенко это не Путин,Путин никогда не пойдет на это,Поэтому и живем так.Вновь Беларусь демонстрирует свою продвинут...Лукашенко поднял ...
  • Евгений Алексеенко
    Если с белорусами всё понятно, мы строим Союзное государство, то с чего такая роскошь позволена киргизам, таджикам и ...План либералов ра...
  • Владимир семин
    Предательница Ксюша, покинувшая свою родину Россия, что так беспокоится! К чему всё это?😀😀😀Ксюша Собчак пере...

Неадекватный, но незаменимый камазист преследовал подростков, в итоге отправив их в больницу

Неадекватный, но незаменимый камазист преследовал подростков, в итоге отправив их в больницу

# Чернильница В завершении недели ещё одна удивительная история культурного обмена и демонстрации красивых древних традиций от наших братских народов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Петр Ermish
Наверное нужно вернуть 80- 90 годы! В то время чурки не зависимо от национольности после вечерних сумерек сидели по домам( съёмным) и боялись выходить из дома( съёмного) ибыл порядок,и не было безпредела! А за беспредел в России отвечали даже очень уважаимые диаспоры!!!
Ответить
22 мин.
Петр Ermish
Наверное нужно вернуть 80- 90 годы! В то время чурки не зависимо от национольности после вечерних сумерек сидели по домам( съёмным) и боялись выходить из дома( съёмного) ибыл порядок,и не было безпредела! А за беспредел в России отвечали даже очень уважаимые диаспоры!!!
Ответить
22 мин.
Юрий Белов
Эту чёрную чуму - кто ни будь/когда ни будь остановит ? Или мы все будем въябывать , что бы загорелым тут комфортно жилось ? Интересно а наш Президент знает , что творят чёрные приблуды над его согражданами в своей же стране ?
Ответить
13 мин.

Картина дня

наверх