Неадекватный, но незаменимый камазист преследовал подростков, в итоге отправив их в больницу

Петр Ermish Наверное нужно вернуть 80- 90 годы! В то время чурки не зависимо от национольности после вечерних сумерек сидели по домам( съёмным) и боялись выходить из дома( съёмного) ибыл порядок,и не было безпредела! А за беспредел в России отвечали даже очень уважаимые диаспоры!!!

Петр Ermish Наверное нужно вернуть 80- 90 годы! В то время чурки не зависимо от национольности после вечерних сумерек сидели по домам( съёмным) и боялись выходить из дома( съёмного) ибыл порядок,и не было безпредела! А за беспредел в России отвечали даже очень уважаимые диаспоры!!!