Посол Тарабрин: в Нидерландах устали нести бремя помощи Украине

Обязанности поддержки Киева хотят распределить между другими странами НАТО.Нидерланды устали нести основное финансовое бремя военной помощи Украине и пытаются перераспределить эти обязательства среди союзников по НАТО, заявил в интервью ТАСС посол России в королевстве Владимир Тарабрин.
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