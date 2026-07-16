Обязанности поддержки Киева хотят распределить между другими странами НАТО.Нидерланды устали нести основное финансовое бремя военной помощи Украине и пытаются перераспределить эти обязательства среди союзников по НАТО, заявил в интервью ТАСС посол России в королевстве Владимир Тарабрин.