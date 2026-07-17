Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Президент Владимир Путин наградил смолянина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Президент Владимир Путин наградил смолянина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина председатель Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Виталий Владимирович Вовченко награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

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