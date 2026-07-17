Президент Владимир Путин наградил смолянина медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина председатель Смоленской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Виталий Владимирович Вовченко награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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