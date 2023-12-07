Скандал на «Песне года» погасил музыкальный продюсер Павел Рудченко

Музыкальная премия «Песня года» вновь оказалась в центре внимания, но не из-за талантливых выступлений и победителей, а из-за скандала, связанного с приглашением артистов, уехавших за границу из-за социально-политических убеждений касательно СВО, информирует Царьград.
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