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Кунде — о Зидане в сборной Франции: «Он работает над тем, чтобы сделать нас агрессивной командой»

Кунде — о Зидане в сборной Франции: «Он работает над тем, чтобы сделать нас агрессивной командой»

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде поделился впечатлениями от работы с Зинедином Зиданом в национальной команде и высказался о своей роли на поле.

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