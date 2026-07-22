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Аргументы недели

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Петербурженка получит компенсацию 138 тысяч за льготное лекарство

Петербурженка получит компенсацию 138 тысяч за льготное лекарство

Суд удовлетворил иск прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга о взыскании средств в пользу женщины с инвалидностью.

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