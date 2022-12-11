Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Зенит», «Нижний Новгород» сыграет дома с «Енисеем»

В воскресенье, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча. Занимающий второе место в таблице УНИКС примет в Казани петербургский «Зенит», который идет на третьем.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх